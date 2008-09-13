دارش با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دو مجسمه با موضوع شهدای گمنام برای حضور در نخستین دوسالانه مجسمهسازی فضاهای شهری آماده میکنم. این آثار برخلاف دیگر آثارم که در فضا و فرمال است، به صورت تعلیقی و استوار ساخته میشود.
وی در ادامه افزود: این دو مجسمه یک موضوع و دو ساختار دارد که با آلومینیوم و آهن با نگاه معمارانه به شهر ارائه شده است. اما چشماندازی که برای این آثار دارم نگاه به شهر جدید و تحولاتی است که باید در تهران جدید ایجاد شود. به نوعی این مجسمهها نوید شهری در آینده را میدهند.
این مجسمهساز که عضو شورای برگزاری و قیمتگذاری نخستین اکسپو مجسمهسازی است درباره این اکسپو نیز گفت: برای برپایی این اکسپو جنبه اقتصادی هنر را مد نظر قرار دادیم و شرایطی فراهم کردیم که وضعیت موجود قیمتگذاری و فروش آثار هنری را منطقی کنیم.
دارش افزود: در اکسپو مجسمهسازی که 18 آبان در خانه هنرمندان برگزار میشود، شرایط داوری و قیمتگذاری را با دید شورا به گونهای در نظر گرفتیم که هنرمند متضرر نشود و خریدار هم با اطمینان آثار را بخرد. اکسپو شرایط اقتصادی هنرمند را تضمین میکند و از جهت دیگر با درصدی از فروش آثار بخشی از مشکلات مالی انجمن نیز مرتفع خواهد شد.
نخستین دوسالانه مجسمهسازی فضاهای شهری از 15 مهر تا 30 آبان در نگارخانه برگ برگزار میشود.
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