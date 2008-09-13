محور هراز از فردا به مدت سه روز مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات راههای مازندران اعلام کرد: همچنین در روزهای آتی محور فیروزکوه به دلیل مرمت پل و تونل در تاریخ 31 شهریور ماه تا دوم مهرماه از ساعت 7 صبح تا 18 عصر مسدود است.

محور هراز نیز به جهت عملیات اجرایی شبکه روشنایی پست 20ولت در تاریخ 7 تا 9 مهرماه از ساعت 7 تا 18 عصر مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محورها رانندگان وسایل نقلیه می توانند ضمن رعایت نکات ایمنی و با احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.

مازندران از طریق سه راه ارتباطی هراز، فیروزکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.