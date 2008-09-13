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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

محور هراز از فردا به مدت سه روز مسدود است

ساری - خبرگزاری مهر: به منظور انجام عملیات روشنایی تونل تکاور در محور هراز، این محور از فرداد 24 شهریور تا غروب روز 26 شهریور از ساعت 7 صبح تا 18 عصر مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات راههای مازندران اعلام کرد: همچنین در روزهای آتی محور فیروزکوه به دلیل مرمت پل و تونل در تاریخ 31 شهریور ماه تا دوم مهرماه از ساعت 7 صبح تا 18 عصر مسدود است.

محور هراز نیز به جهت عملیات اجرایی شبکه روشنایی پست 20ولت در تاریخ 7 تا 9 مهرماه از ساعت 7 تا  18 عصر مسدود خواهد بود.

در ایام انسداد این محورها رانندگان وسایل نقلیه می توانند ضمن رعایت نکات ایمنی و با احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.

مازندران از طریق سه راه ارتباطی هراز، فیروزکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.

کد مطلب 748739

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