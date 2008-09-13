تهدیدهای اسرائیل بیانگر ناتوانی و شکست رهبران این رژیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابوعبیده در این رابطه به هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوارغزه و نقض آتش بس از سوی این رژیم هشدار داد و اعلام کرد که در صورت وقوع چنین امری، زندگی صهیونیستها به جهنم تبدیل خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: دشمن صهیونیست بهای هر گونه حماقت خویش را خواهد داد. ابوعبیده همچنین تصریح کرد که گردان های قسام از سلاح خویش چشم پوشی نخواهد کرد و آماده رویارویی با هر گونه تجاوز و نیز دفاع از میهن است و رژیم اشغالگر جز ناامیدی و شکست چیز دیگری کسب نخواهد کرد.

وی در رابطه با اقدام اخیر کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی مبنی بر تهیه یک فهرست 450 نفره از اسیران فلسطینی گفت: رژیم اشغالگر صهیونیست تلاش می کند فهرستی از اسیران را با معیارهای خاص خود تدوین کند و ما به طور کامل با این مسئله مخالفیم. به گفته سخنگوی گردان های عزالدین قسام، دشمن برای اتمام قرارداد تبادل اسرا راهی جز پاسخ به تمامی درخواست های ما و معیارهای ما در زمینه انتخاب فهرست اسیران ندارد.

ابوعبیده در پایان گفت که تمامی گزینه ها برای اتمام قرارداد تبادل اسرا و منافع اسرایمان و خانواده های آنها مطرح است حتی اگر در این زمینه حماس ناگزیر به انتقال پرونده تبادل اسرا به کشور عربی غیر از مصر باشد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی در ادامه تهدیدهای اخیرخود علیه ملت فلسطین تهدید کرده بود که در صورت لجاجت حماس در قرارداد تبادل اسرا، محاصره نوارغزه را شدت خواهد بخشید.