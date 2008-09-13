مرحله نهایی مسابقات ملی ساخت شناورهای بدون سرنشین مهر برگزار می شود

مهندس ابوالفضل محمدی جو دبیر کمیته فنی مسابقات شناورهای بدون سرنشین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: این مسابقات با هدف افزایش توان علمی و فنی دانشجویان، افزایش ارتباط دانشگاه و صنایع، ایجاد زنجیره کامل از ایده تا محصول و هم افزایی در توان دانشجویان با تخصصهای مختلف توسط گروه مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف بر گزار می شود.

وی به حضور حدود 70 تیم در مراسم افتتاحیه این مسابقات در آذر ماه سال قبل اشاره کرد و افزود: مرحله ارزیابی طراحی مفهومی این مسابقات و مراسم اهدای جوایز این مرحله با حضور تیم های شرکت کننده و نمایندگان صنایع و معرفی 4 تیم برتر در اسفند ماه 86 در این دانشگاه پایان یافت.

دبیر کمیته فنی مسابقات شناورهای بدون سرنشین با بیان اینکه در حال حاضر طراحی جزئیات نیز به انجام رسیده است، اظهار داشت: مرحله نهایی این دوره از مسابقات 16 تا 19 مهر ماه جاری برگزار خواهد شد و شناورهای ساخته شده در بخشهای مختلف مورد آزمایش قرار می گیرند.

محمدی جو به بخشهای مختلف مسابقات شناورهای بدون سرنشین اشاره کرد و ادامه داد: مرحله اول شامل طی مسیر رفت و برگشت مستقیم است که هدف از این بخش سنجش استقامت شناورها با توان باتری محدود است.

وی مرحله دوم را تست مانور و میزان بهینه مصرف سوخت دانست و خاطر نشان کرد: هدف از این بخش سنجش میزان بهینه مصرف انرژی است. شناورها در این مرحله باید محیط یک مسیر دایره ای را به گونه ای طی کنند که تعداد دور بیشتری را در کمترین زمان ممکن با تمام توان باتری پشت سر بگذارند.

محمدی جو به مرحله سوم اشاره و اضافه کرد: این مرحله شامل تست سرعت شناور است و هدف از این بخش مشخص کردن بیشترین سرعت قابل دست یابی برای شناور است . در این مرحله هر شناور باید مسافت معینی را با حداکثر سرعت ممکن را طی کنند.