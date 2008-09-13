حمله هکرها به برخورد دهنده بزرگ هادرون

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از هکرهای یونانی که نام "گروه امنیتی یونانی" را بر خود گذاشته اند به یکی از سیستمهای کنترل رایانه ای برخورد دهنده بزرگ هادرون نفوذ کرده و در آن تغییراتی به وجود آوردند.

به گفته مسئولان اقدامات این گروه نتوانسته آسیبی جدی به این دستگاه برساند اما به گفته متخصصین خطر این احتمال کاملا نزدیک بوده و این افراد به مرحله آسیب وارد کردن به این آزمایشگاه بزرگ کاملا نزدیک شده بودند.

دانشمندانی که در سرن بر روی این دستگاه کار می کنند از این حادثه ابراز نگرانی کرده اند زیرا به اعتقاد آنها مهاجمان یک پله با ایجاد اختلال درسیستم کنترل رایانه های یکی از ردیابهای بزرگ این ماشین فاصله داشتند. این ردیاب، آهن ربای بزرگی با وزن 12 هزار و 500 تن و با ارتفاع 21 متر و عرض 15 متر است.

به گفته دانشمندان اگر این گروه می توانستند به شبکه دوم نیز نفوذ کنند، قادر به از کار انداختن قسمتهای مختلف این گیرنده بوده که در آن صورت به کار انداختن تمامی این دستگاهها کار بسیار دشواری خواهد بود.

بر اساس گزارش Guardian، دانشمندان اعلام کردند خوشبختانه تاکنون تنها در یکی از فایلها اختلال وارد شده و هیچگونه صدمه جدی به این آزمایشگاه بزرگ وارد نشده است.