قرآن کریم توسط خوشنویسان پلدختری به رشته تحریر در می آید

بهمن دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر ، اظهار داشت: آشنایی هنرمندان خوشنویس پلدختری با مفاهیم قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی از اهداف اجرای این طرح در این شهرستان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های این اداره در ماه مبارک رمضان ، بیان داشت: در راستای توسعه فرهنگ اسلامی به ویژه در ماه مبارک رمضان برگزاری مراسم ادعیه، توزیع بسته های فرهنگی بین مساجد شهرستان، برگزاری نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی با بیش از 5 هزار عنوان کتاب در حوزه قرآنی از برنامه های این اداره در این ماه مبارک بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر با اشاره به برگزاری مراسم انس با قرآن با حضور قاریان برجسته قرآن کریم ، افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان با هدف تبیین اندیشه گروه های انحرافی و توسعه فرهنگ ناب امامان معصوم(ع)، دوره گفتمان فرهنگی با عنوان نقدی بر اندیشه های ضاله برگزار خواهد شد.

دیناروند ارائه محصولات فرهنگی به روحانیان اعزامی و انجام برنامه های فرهنگی مذهبی توسط هیئت هنرمندان این شهرستان را از دیگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر برشمرد.