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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قرآن کریم توسط خوشنویسان پلدختری به رشته تحریر در می آید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر گفت: برای نخستین بار در این شهرستان، قرآن کریم توسط هنرمندان خوشنویس بومی در ماه مبارک رمضان به رشته تحریر درمی آید.

بهمن دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر ، اظهار داشت: آشنایی هنرمندان خوشنویس پلدختری با مفاهیم قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی از اهداف اجرای این طرح در این شهرستان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های این اداره در ماه مبارک رمضان ، بیان داشت: در راستای توسعه فرهنگ اسلامی به ویژه در ماه مبارک رمضان برگزاری مراسم ادعیه، توزیع بسته های فرهنگی بین مساجد شهرستان، برگزاری نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی با بیش از 5 هزار عنوان کتاب در حوزه قرآنی از برنامه های این اداره در این ماه مبارک بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر با اشاره به برگزاری مراسم انس با قرآن با حضور قاریان برجسته قرآن کریم ، افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان با هدف تبیین اندیشه گروه های انحرافی و توسعه فرهنگ ناب امامان معصوم(ع)، دوره گفتمان فرهنگی با عنوان نقدی بر اندیشه های ضاله برگزار خواهد شد.

دیناروند ارائه محصولات فرهنگی به روحانیان اعزامی و انجام برنامه های فرهنگی مذهبی توسط هیئت هنرمندان این شهرستان را از دیگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر برشمرد.

کد مطلب 748752

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