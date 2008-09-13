تابلوهای متحدالشکل در تعمیرگاه های اتومبیل نصب می شود

علی صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح نصب تابلوهای شناسایی در واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از مدتی پیش در هیئت رئیسه اتحادیه صنفی مطرح و مقرر شد تابلوهای همگن با مشخصات نام و نام خانوادگی متصدی واحد صنفی، رسته شغلی و شماره عضویت اتحادیه به صورت خوانا تهیه شده و در اختیار واحدهای صنفی دارای پروانه کسب قرار داده شود.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش آمار شکایات مردمی از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب انجام شده است و متصدیان واحدهای صنفی باید این تابلوها را در محلی که کاملا قابل رویت باشد نصب کنند و از این طریق امکان شناسایی تمامی واحدهای دارای مجوز میسر می شود.

صوفی خاطرنشان کرد: صلاحیت فنی کلیه واحدهای صنفی که این تابلوها را در اختیار می گیرند مورد تایید این اتحادیه است و این واحدها تخلفات کمتری نیز دارند.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران کرج ضمن انتقاد از افراد سودجویی که بدون داشتن پروانه به کسب و کار در این حرفه مشغول و با جابجا کردن واحد صنفی سعی در گمراه کردن بازرسان اتحادیه دارند، هشدار داد در صورت مشاهده فعالیت با آنان برخورد قانونی می شود.