به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی فتح‌اله، گفت: برای هدفمند کردن حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران و سرعت بخشیدن به توسعه خوشه‌های صادرات‌گرا، بر مبنای تصویب‌نامه کمیسیون اقتصاد در این خصوص، سازوکار اولویت‌بندی برای برنامه ریزی و حمایت از خوشه های صادراتگرا تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اموربنگاه‌های سازمان توسعه تجارت ایران از جمله اولویت‌های تدوین‌شده برای حمایت از خوشه‌ها را پتانسیل صادراتی خوشه عنوان کرد و افزود: وجود زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه، وجود اتحاد و انسجام در ارکان شبکه و بنگاه‌های خوشه و وجود قابلیت‌های مناسب در تامین، تولید و توزیع محصولات از دیگر ویژگی‌هایی است که سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از خوشه‌های کسب و کار در اولویت قرار داده است.

وی تصریح کرد: در مرحله اول، خوشه‌های کفش تبریز، سفال لالجین، خرما و چرم در دستور کار حمایتی سازمان در سال 87 قرار دارند.