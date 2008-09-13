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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

اعلام ویژگیهای خوشه‌های صادراتی مورد حمایت

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای عملیاتی کردن آئین‌ نامه حمایت از خوشه‌ های صادرات گرا از خوشه ‌های دارای اولویت حمایت می ‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی فتح‌اله، گفت: برای هدفمند کردن حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران و سرعت بخشیدن به توسعه خوشه‌های صادرات‌گرا، بر مبنای تصویب‌نامه کمیسیون اقتصاد در این خصوص، سازوکار اولویت‌بندی برای برنامه ریزی و حمایت از خوشه های صادراتگرا تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اموربنگاه‌های سازمان توسعه تجارت ایران از جمله اولویت‌های تدوین‌شده برای حمایت از خوشه‌ها را پتانسیل صادراتی خوشه عنوان کرد و افزود: وجود زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه، وجود اتحاد و انسجام در ارکان شبکه و بنگاه‌های خوشه و وجود قابلیت‌های مناسب در تامین، تولید و توزیع محصولات از دیگر ویژگی‌هایی است که سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از خوشه‌های کسب و کار در اولویت قرار داده است.

وی تصریح کرد: در مرحله اول، خوشه‌های کفش تبریز، سفال لالجین، خرما و چرم در دستور کار حمایتی سازمان در سال 87 قرار دارند.

کد مطلب 748758

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