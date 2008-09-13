اکران "هری پوتار" در هند به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی سی اعلام کرد استودیو هالیوودی برادران وارنر از سازندگان و پخش‌کنندگان فیلم هندی کودکانه "هری پوتار" به دلیل شباهت بیش از اندازه عنوان این فیلم به "هری پاتر" به دادگاه شکایت کرده است.

اما شرکت میرچی موویز که حق تولید و پخش فیلم بالیوودی را در دست دارد، هر گونه شباهت میان فیلم خود و مجموعه جادوگری هری پاتر را تکذیب کرده است. "هری پوتار" داستان پسری 10 ساله است که همراه خانواده به انگلستان می‌رود و درگیر طرحی برای نجات زمین می‌شود.

سازندگان فیلم هندی مدعی‌اند عنوان "هری پوتار" را سال 2005 به طور رسمی به ثبت رسانده‌اند. به گفته آنها هری یک نام متداول در زبان هندی است و پوتار هم در زبان‌های هندی و پنجابی معنی پسر می‌دهد.

قرار بود "هری پوتار" از جمعه در سینماهای هند روی پرده برود، اما در جریان بودن پرونده شکایت از این فیلم در دادگاه به معنی توقف اکران و تعویق آن تا پایان ماه جاری میلادی است.

"هری پوتار" را راجش راجاج و لاکی کولی کارگردانی کرده‌اند و در آن زین خان به نقش هری در کنار جکی شروف بازیگر قدیمی سینمای هند نقش‌آفرینی می‌کند.