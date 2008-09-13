آثار 70 استاد نقاشی در موزه هنرهای معاصر

مهدی حسینی دبیر این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 70 استاد نقاشی دانشکدههای هنر برای ارائه اثر به این نمایشگاه دعوت شدهاند و قرار است این هنرمندان چهار اثر را برای این نمایشگاه ارائه دهند.
وی افزود: جمعآوری آثار از این هفته در موزه هنرهای معاصر آغاز شده و در مجموع 280 اثر از مدرسین نقاشی دانشکدههای هنر تهران در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درخواهد آمد.
حسینی درباره چرایی انتخاب آثار نقاشی برای این نمایشگاه گفت: متاسفانه به خاطر فضای محدود نمایشگاه آن را به هنر نقاشی اختصاص دادیم. اما در برنامههای سالهای آینده هنرهای تصویرگری، گرافیک، عکس و... را هم مد نظر قرار خواهیم داد.
نمایشگاه منتخب آثار نقاشی مدرسین دانشکدههای هنر تهران چهارشنبه دهم مهرماه همزمان با عید سعید فطر در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح میشود.
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