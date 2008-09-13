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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

یک کتاب پس از 41 سال به کتابخانه بازگردانده شد

یک کتاب پس از 41 سال به کتابخانه بازگردانده شد

یک کتاب قصه های عامه پسند پس از گذشت 41 سال از امانت آن به کتابخانه شهر بولینگ گرین آمریکا پس داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنتینل تریبون، شروع ماجرای این کتاب به سال 1967 و زمان کودکی لری هسلمن باز می گردد. در آن زمان یکی از دوستان او که نامش را به خاطر ندارد به شکلی ناگهانی و فوری به خدمت در ارتش احضار شده و به خاطر نبود زمان کافی برای انجام کارهای عقب مانده کتاب را به هسلمن سپرد تا به کتابخانه شهر بازگرداند.

این کتاب با نام "دنیای تد سریوس" قصه ای ساده و تخیلی از گونه ماجراهای بیگانگان فضایی را با عکسهای سیاه و سفید روایت می کرد و برای نوجوانی به سن هسلمن درآن زمان اندکی گنگ و سنگین می نمود. او کتاب را به گوشه ای انداخت و برای چهل و یک سال به کلی فراموشش کرد.

جا گرفتن این کتاب در ته یک جعبه وسایل بدردنخور و کهنه در کنج انبار گاراژی که پس از مرگ والدین خانه خود هسلمن شد این فراموشی را تضمین کرد تا اینکه امسال هسلمن و همسرش تصمیم گرفتند پس از سالها لوازمی را که به آنها نیاز ندارند در حیاط خانه خود به حراج گذاشته و گاراژ را بازسازی کنند و بالاخره طلسم چهل و یک ساله این کتاب شکسته شد و "دنیای تد سریوس" پس از سالها رنگ آفتاب را دید.

به گفته الن پولت مدیر این کتابخانه، کتاب هنوز کاملا سالم است و روی آن مهر کتابخانه قدیم بولینگ گرین که از سال 1960 تغییر نام و مکان داده به چشم می خورد. تغییرات و تحول کامل نظام اداری کتابخانه قدیم نام امانت گیرنده اصلی را از خاطر دفاتر ثبت برده و هسلمن خود هم نام دوست قدیمش را به یاد نمی آورد اما کتابخانه بولینگ گرین در تلاش است تا با آگهی در رسانه های محلی هویت او را کشف و برای ثبت نام در کتاب رکوردهای منطقه به کتابخانه دعوت کند.

کد مطلب 748767

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