یک کتاب پس از 41 سال به کتابخانه بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنتینل تریبون، شروع ماجرای این کتاب به سال 1967 و زمان کودکی لری هسلمن باز می گردد. در آن زمان یکی از دوستان او که نامش را به خاطر ندارد به شکلی ناگهانی و فوری به خدمت در ارتش احضار شده و به خاطر نبود زمان کافی برای انجام کارهای عقب مانده کتاب را به هسلمن سپرد تا به کتابخانه شهر بازگرداند.

این کتاب با نام "دنیای تد سریوس" قصه ای ساده و تخیلی از گونه ماجراهای بیگانگان فضایی را با عکسهای سیاه و سفید روایت می کرد و برای نوجوانی به سن هسلمن درآن زمان اندکی گنگ و سنگین می نمود. او کتاب را به گوشه ای انداخت و برای چهل و یک سال به کلی فراموشش کرد.

جا گرفتن این کتاب در ته یک جعبه وسایل بدردنخور و کهنه در کنج انبار گاراژی که پس از مرگ والدین خانه خود هسلمن شد این فراموشی را تضمین کرد تا اینکه امسال هسلمن و همسرش تصمیم گرفتند پس از سالها لوازمی را که به آنها نیاز ندارند در حیاط خانه خود به حراج گذاشته و گاراژ را بازسازی کنند و بالاخره طلسم چهل و یک ساله این کتاب شکسته شد و "دنیای تد سریوس" پس از سالها رنگ آفتاب را دید.

به گفته الن پولت مدیر این کتابخانه، کتاب هنوز کاملا سالم است و روی آن مهر کتابخانه قدیم بولینگ گرین که از سال 1960 تغییر نام و مکان داده به چشم می خورد. تغییرات و تحول کامل نظام اداری کتابخانه قدیم نام امانت گیرنده اصلی را از خاطر دفاتر ثبت برده و هسلمن خود هم نام دوست قدیمش را به یاد نمی آورد اما کتابخانه بولینگ گرین در تلاش است تا با آگهی در رسانه های محلی هویت او را کشف و برای ثبت نام در کتاب رکوردهای منطقه به کتابخانه دعوت کند.