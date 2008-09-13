حلقه های معرفت در مساجد و هیئتهای مذهبی زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی خسروی ظهر امروز در مراسم توجیه مسئولان اجرایی طرح حلقه های معرفت در استان زنجان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی سعی دارد با تبیین و توسعه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی نقش کلیددی و محوری خود را در تحقق برنامه های ماه مبارک رمضان به خوبی ایفا نماید که طرح حلقه معرفت در این راستا است.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 300 مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شده اند و این تعداد به 1000 نفر نیز افزایش خواهد یافت.

خسروی با عناون اینکه در این ماه در 100 مسجد استان مراسم تفسیر قرآن کریم به صورت نمادین توسط مبلغان مجرب استان برگزار می شود، افزود: همچنین جلسات سخنرانی ویژه در این ماه با حضور سخنرانان کشوری اجرا می شود.

رئیس اداره فرهنگی تبلغات اسلامی زنجان برگزاری 36 گفتمان همایش دینی با حضور اساتید اعزامی از قم در طرح تابستان را از دیگر برنامه های اداره فرهنگی این اداره کل عنوان کرد و افزود: همچنین سوالات و شبهات دینی افراد نیز توسط سایت تبیان پاسخ داده می شود.

خسروی از برگزاری محافل انس با قرآن کریم در هیئتهای مذهبی و مراکز قرآنی استان خبر داد و گفت: جلسات آموزش خانواده به دو صورت عمومی با فراخوان از مردم و به ویژه کارکنان با همکاری اعضای ستاد شئونات فرهنگی استان برگزار خواهد می شود.

وی، برگزاری مراسم شبهای قدر در امامزاده سید ابراهیم(ع)، برگزاری جلسات آموزشی مهدویت ویژه مسئولان تشکل های دینی و مبلغان بومی، تجلیل از افراد شاخص فرهنگی و دینی و تجلیل از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس را از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ماه رمضان عنوان کرد.

خسروی در ادامه از تشکیل چهارمین نشست اعضا کمیسیون صدور مجوز برای هیئتهای مذهبی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد و گفت: در این جلسه 13 پرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با درخواست صدور مجوز برای هفت هیئت موافقت شد.

وی با اعلام اینکه از دو سال قبل کار آموزش و نیاز سنجی در هیئتهای مذهبی آغاز شده است افزود: آسیبها و آفتهایی که هیئتهای مذهبی را تهدید می کند در دستور کار اداره فرهنگی این اداره کل قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در طرح جدید سعی شده از افراد تحصیلکرده و با سابقه در مدیریت هیئتها استفاده شود، افزود: طرح افزایش اطلاعات هیئتهای مذهبی و اصلاح مدیریت سنتی هیئتها برای اولین بار در سطح کشور در زنجان اتفاق می افتد.