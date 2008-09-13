در صورت تهدید اوکراین از آن حمایت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، " دانیل فرید " معاون وزیر امور حارجه آمریکا گفت که در صورت یک منازعه خاکی بین روسیه و گرجستان ، واشنگتن از کی اف حمایت خواهد کرد.

درگیری اخیر بین روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی نگرانیها در اروپا و جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی از جمله اوکراین نسبت به تمایلات منطقه ای اوکراین را افزایش داده است. روسیه همچنین با عضویت اوکراین در ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) مخالفت کرده است.

هر چند روسیه تاکید می کند که مرزهای اوکراین را به رسمیت می شناسد، اما برخی سیاستمداران ملی گرای این کشور گفته اند که کشورشان باشد کنترل شبه جزیره کریمه را از اوکراین بازپس بگیرد. پایگاه دریایی روسیه نیز در این منطقه قرار دارد.

اما فرید قول داد که در یک منازعه خاکی، کشورش از اوکراین حمایت خواهد کرد.

وی افزود: آمریکا از استقلال ، آزادی ، دموکراسی و حق اوکراین برای انتخاب آینده خودش حمایت خواهد کرد.

فرید گفت:" حمایت ما از اوکراین در نتیجه فشار افزایش یافته و اگر این فشار از جاهای دیگر وارد شود، این حمایت افزایش خواهد یافت. امیدوارم که کسی تمامیت ارضی اوکراین را مورد تردید قرار ندهد."

" ویکتور یوشچکو" رئیس جمهوری اوکراین اخیرا با تاکید بر اینکه روسیه تهدیدی برای تمامیت ارضی کشورش به شمار می رود، افزود: پیوستن ما به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بهترین پاسخ به چالش های کنونی اوکراین است