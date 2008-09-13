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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۳

نمایش توانمندی‌ استان‌ها در حوزه‌ های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

نمایش توانمندی‌ استان‌ها در حوزه‌ های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه‌ها و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی گفت: همزمان با برگزاری دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، توانمندی‌های استان‌ها در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزین با بیان این مطلب افزود: پس از واگذاری مسئولیت برگزاری نمایشگاه همایش مذکور به این ستاد، کارهای اجرایی آن توسط کارشناسان این حوزه آغاز شده است.

وی، با اشاره به بازدید کارشناسان از محل برگزاری نمایشگاه، افزود: هم اکنون فضای برپایی نمایشگاه و تعداد غرفه‌ها مشخص و تعیین شده است.

وی تاکید کرد: فضای نمایشگاه به گونه‌ای طراحی شده است که تمام استان‌ها می‌توانند توانمندی‌های خود را به طور شایسته و مناسبی در معرض دید عموم قرار دهند.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه‌ها و تبلیغات سازمان با بیان اینکه این نمایشگاه در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می‌شود، تصریح کرد: در بخش عمومی تلاش می‌کنیم با اطلاعاتی که استان‌ها در اختیار ستاد قرار می‌دهند فضای مناسبی برای بازدید عموم فراهم سازیم.

برزین، بخش تخصصی نمایشگاه را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در بخش مذکور فضایی طراحی شده تا بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و قابل واگذاری به سرمایه‌گذار در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

این مقام مسئول از برگزاری موسیقی اقوام، ارائه محصولات صنایع دستی، غذاها و لباس‌های سنتی در نمایشگاه دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: به دلیل حضور مهمانان خارجی این بهترین فرصت است تا جاذبه‌های ایران در همه بخش‌ها به نمایش گذاشته شود.

کد مطلب 748778

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