خانه صنعت و معدن غرب مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران ظهر شنبه در آیین گشایش این خانه در غرب مازندران هدف از تاسیس این شعبه را در راستای اهداف و رسالت خانه، تسهیل و تسریع در بررسی و رفع مشکلات و مسائل مبتلا به واحدهای صنعتی و معدنی، همکاری و ارتباط هر چه بیشتر با صنعتگران و معدنکاران دانست.

وی خاطر نشان کرد: به زودی هیئت امنای این شعبه تعیین و منصوب خواهند شد.

عضو شورای مرکزی خانه صنعت و معدن کشور در ادامه گفت: خانه صنعت و معدن ایران در نظر دارد در راستای تفویض 13 بند از وظایف و اختیارات وزارت صنایع و معادن بخشی از امور ذیربط را به نمایندگیها و شعب خود در خارج از مراکز استانها واگذار تا همکاران به دور از بروکراسی اداری و بدون از فوت وقت مفید مسائل و معضلات را حل و فصل کنند.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در ادامه خواستار بهره گیری مطلوب از پتانسیل ها و قابلیتهای استان شد.

وی افزود: شرایط و مدیریت زمان اقتضا می کند که فرصت سازی کنیم و از فرصت سوزیها پرهیز نماییم زیرا پیشرفتهای صنعتی و معدنی جهان با سرعت در حال انجام است و در صورت از دست دادن فرصتها از قافله توسعه جهانی عقب خواهیم ماند.