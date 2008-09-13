ارزشهای دوران دفاع مقدس برای جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر امروز در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان خدابنده با یادآوری دفاع شجاعانه رزمندگان از کیان اسلامی و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: استکبار جهانی همواره از روحیه ایثارگری ، شهادت طلبی و استکبار ستیزی ملت غیور ایران به ویژه جوانان وحشت و نگرانی داشته و هجمه فرهنگی استکبار علیه ایران اسلامی نشانگر بیدارگری ایران اسلامی و گسترش آن در بین سایر ملل مسلمان می باشد.

وی با ارج نهادن ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت طلبی به نسل سوم انقلاب را امری ضروری دانست و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و برنامه‌های این ایام را مورد تاکید قرار داد.

خالقی برگزاری یادواره شهداء، برگزاری محفل انس با قرآن، تجلیل از یادگاران دوران دفاع مقدس ، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ، گلباران و عطر افشانی مزار مطهر شهیدان ، برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی ، افتتاح چندین طرح عمرانی و... از اهم برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان خدابنده خواهد بود.

