عدم تجهیز سلاح ارتش عراق به نفع اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ صلاح العبیدی" سخنگوی رسمی جریان صدر در این رابطه تصریح کرد: اعتراض کردها به تجهیز سلاح ارتش عراق به جنگنده ها و سلاح، بیانگر بی اعتمادی آنها به شرکای سیاسی شان و در راستای خدمت به نیروهای اشغالگر است.

وی در ادامه گفت: عدم تجهیز ارتش عراق به سلاح و امکانات به معنای باقی ماندن اشغالگران به مدت طولانی در عراق است و درخواست کردها در این زمینه به نفع اشغالگران است و ما هرگز با این مسئله موافق نیستیم.

لازم به ذکر است رهبران کرد روز دوشنبه نگرانی خود را از گزارش هایی مبنی بر خرید سلاح های پیشرفته از سوی دولت عراق ابراز کرده و خواستار ضمانتهایی برای عدم استفاده این سلاحها علیه کردها در آینده شده بودند.

اعتراض کردها پس از آن صورت گرفت که روزنامه "وال استریت ژورنال" روز جمعه گذشته به نقل از رهبران نظامی آمریکا نوشت: دولت عراق خواهان خرید 36 جنگنده پیشرفته اف -16 از آمریکا است.