زمین واگذاری برای "مسکن مهر" در بروجرد جوابگوی متقاضیان نیست

نصرت الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد ، اظهار داشت: تاکنون 65 هکتار زمین برای اجرای طرح مسکن مهر در بروجرد واگذار شده است .

وی تصریح کرد: این میزان زمین تنها پاسخ گوی نیاز 8 هزار و 124 نفر از متقاضیان مسکن مهر در این شهرستان خواهد بود .

مسئول اداره تعاون شهرستان بروجرد با اشاره به ثبت نام بیش از 13 هزار نفر متقاضی واجدالشرایط در این شهرستان در طرح مسکن مهر، یادآور شد: انتظار می رود سازمان مسکن و شهرسازی در راستای رفع مشکل پنج هزار متقاضی دیگر مسکن مهر در این شهرستان که فاقد مسکن هستند اقدام کند.

محمدی یادآور شد: واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر بروجرد در متراژ 75 متری احداث شده که در مجموع زیربنای 640 هزار مترمربع 32 هزار نفر را در خود جای خواهد داد.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه اجرای عملیات خاکبرداری آن توسط مشاور فنی اتحادیه 12 میلیارد ریال پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد : از این میزان اعتبارت بالغ بر شش میلیارد و 800 میلیون ریال برای خاکبرداری و خاکریزی شبکه اصلی و فرعی هزینه و مابقی برای آماده سازی طرح صرف خواهد شد.