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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

سفیر عراق در ایران اعلام کرد:

اطمینان خاطر عادل عبدالمهدی به مقامات ایرانی درباره توافقنامه امنیتی

اطمینان خاطر عادل عبدالمهدی به مقامات ایرانی درباره توافقنامه امنیتی

سفیر عراق در ایران امروز اعلام کرد : معاون رئیس جمهوری عراق در سفر اخیرش به تهران نگرانی ایرانی ها را درباره توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن از بین برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، " محمد مجید الشیخ " با اشاره به این موضوع گفت : عادل عبدالمهدی در طول سفر در تهران با مسئولان ایرانی درباره مسائل مورد اهتمام بین دو کشور از جمله امضای توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین بغداد و واشنگتن مذاکراتی انجام داد.

بررسی اوضاع امنیتی عراق از دیگر موضوعاتی بود که معاون رئیس جمهوری عراق در تهران با مقامات ایرانی به بحث و بررسی آن پرداخت.

" عادل عبدالمهدی " یکشنبه گذشته در سفری خاص به منظور بررسی موضوعات امنیتی، اقتصادی و روابط دوجانبه بین ایران و عراق به تهران سفر کرد.

کد مطلب 748784

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