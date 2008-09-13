اطمینان خاطر عادل عبدالمهدی به مقامات ایرانی درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، " محمد مجید الشیخ " با اشاره به این موضوع گفت : عادل عبدالمهدی در طول سفر در تهران با مسئولان ایرانی درباره مسائل مورد اهتمام بین دو کشور از جمله امضای توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین بغداد و واشنگتن مذاکراتی انجام داد.

بررسی اوضاع امنیتی عراق از دیگر موضوعاتی بود که معاون رئیس جمهوری عراق در تهران با مقامات ایرانی به بحث و بررسی آن پرداخت.

" عادل عبدالمهدی " یکشنبه گذشته در سفری خاص به منظور بررسی موضوعات امنیتی، اقتصادی و روابط دوجانبه بین ایران و عراق به تهران سفر کرد.