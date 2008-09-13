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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

محمدحسین امید رئیس جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران شد

کرج - خبرگزاری مهر: مراسم معارفه رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ظهر امروز در حالی برگزار شد که فرهاد رهبر در آن تاکید کرد: ما از دکتر زالی خداحافظی نخواهیم کرد و همواره از خدمات ایشان بهره گیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،  فرهاد رهبر ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: خدمات دکتر زالی در بخش کشاورزی و مدیریت دانشگاه تهران خدمات ارزنده ای بوده و امروز از دکتر زالی تودیع نمی شود بلکه همچنان دانشگاه تهران از وجود علمی و خدمات دکتر زالی  بهره مند می شود.

وی طی حکمی از زحمات دکتر عباسعلی زالی رئیس سابق پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تقدیر و در حکم جداگانه ای "محمدحیسن امید" را به ریاست پردیس منصوب کرد.

در این مراسم مقامات شهر کرج از جمله امام جمعه، شهردار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان شهری با اهدای تقدیرنامه از زحمات دکتر زالی تقدیر کردند.

کد مطلب 748786

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