منافقین همیشه ابزار دست آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران بوده اند

جلال خوش چهره، روزنامه نگار و صاحب نظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیامدهای اخراج منافقین از عراق بر روابط ایران و عراق، گفت: خواسته اصولی ایران از همسایه غربی خود این است که این کشور نباید منبعی برای تهدید علیه ایران باشد، همانطور که ایران در فرایند امنیت عراق کمک های شایانی به این کشور کرد، این توقع متقابل نیز وجود دارد.

وی افزود: تعطیلی فعالیت گروههای معارض به ویژه گروهک منافقین در عراق تاثیر بسیار مثبتی بر روابط ایران با دولت نوپای عراق می گذارد ولی باید توجه داشت که توزیع دوباره باقیمانده این گروهک ازعراق درسایر نقاط جهان نباید مجددا منبعی برای ایجاد ناامنی برای ایران تولید کند.

خوش چهره تصریح کرد:از همان ابتدا، گروهک منافقین به عنوان یک "تیغ" و ابزار در دست صدام بوده است و حالا هم این تیغ در دست آمریکا و کشورهای غربی برعلیه ایران استفاده می شود و اصولا کارکرد این گروه تروریستی هم چیزی جز ابزار نیست.

وی با بیان اینکه ایجاد هر گونه تغییر در روابط ایران و آمریکا باعث از بین بردن موضوعیت و فلسفه وجودی گروهک منافقین می شود، گفت: سوابق ضد بشری و تروریستی این گروهک به قدری آشکار است که خود غربی ها هم می دانند این گروهک جایگاه و پایگاه مردمی در ایران ندارد و به همین لحاظ هیچ آینده سیاسی برای گروهک منافقین متصور نیست و این گروهک به سمت اضمحلال نهایی پیش می رود.