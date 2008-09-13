65 هکتار زمین برای مسکن مهر در بروجرد واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، محمد علی توحیدی ظهر امروز در جلسه بررسی طرح مسکن مهر در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: همچنین با اختصاص این میزان زمین نقشه توپوگرافی و طرح تفضیلی مرحله اول طرح مسکن مهر در این شهرستان نیز تهیه شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع زمین اختصاص داده شده 22 هکتار مسکونی و مابقی در قالب ایجاد فضاهای آموزشی، ورزشی، فضای سبز و خدماتی اختصاص داده می شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد یادآور شد: تاکنون 17 هزار و 172 نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد شرایط 13 هزار و 399 نفر بررسی که در نهایت 13 هزار نفر شرایط واگذاری مسکن مهر را دارا بودند.

توحیدی با بیان اینکه طرح مسکن مهر در این شهرستان در قالب احداث آپارتمان های 5 طبقه با یک طبقه پارکینگ و انباری خواهد بود، عنوان کرد: در حال حاضر مهمترین اولویت برنامه اجرای مسکن مهر در بروجرد بحث آماده سازی زمین است.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که همه متقاضیان واجدالشرایط 10 میلیون ریال مبلغ آماده سازی را به تعاونیهای مسکن مهر پرداخت کرده باشند کار آماده سازی زمین به زودی در این شهرستان آغاز می شود.

در ادامه این جلسه کارشناس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در سخنانی، اظهار داشت: لرستان در حال حاضر جزء 10 استان پیشتاز در اجرای طرح مسکن مهر است.

صادق بهاروند با بیان اینکه طرح مسکن مهر با هدف ایجاد تعادل منطقی بین بازار عرضه و مسکن ایجاد شده است تا از روند صعودی و غیرمنطقی مسکن جلوگیری کند، یادآور شد: با اجرای این طرح در حال حاضر شاهد رکود قیمت زمین و مسکن در کشور هستیم.

وی با اشاره به تسهیلات دولت در طرح مسکن مهر، خاطر نشان کرد: دولت برای احداث این واحدها به هر متقاضی 140 میلیون ریال وام با اقساط 15 ساله پرداخت می کند.