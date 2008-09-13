دبیرخانه کمیسون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات استان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناصحی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه پیشگیری از جرائم اجتماعی مازندران در ساری اظهار داشت: به منظور خدمت هر چه بهتر به مردم و دسترسی آسان ارباب رجوع به عدالت و سهولت و تسریع در انجام وظایف محوله با تصویب آیین نامه ای، دستور تشکیل کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در استان صادر شد.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب آیین نامه جدید رئیس دادگستری، دادستان، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان مربوط، محکوم علیه و خانواده و بستگان محکوم علیه بر اساس ماده شش آیین نامه مذکور می توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند.

معاون قضایی دادگستری مازندران ادامه داد: کمیسیون استان مرکب از رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، قاضی ناظر زندان مربوط و مدیر کل زندانهای استان است که توسط رئیس قوه قضاییه به مدت سه سال به عضویت این کمیسیون منصوب می شوند.

به گفته وی، کمیسیون پس از رسمیت نسبت به بررسی مدارک مندرجات و ارزیابی شرایط در خصوص تقاضای عفو رسیدگی با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند.

ناصحی گفت: جلسات با حضور سه نفر از اعضای یاده شده علاوه بر دادستان مربوط به پرونده محکوم علیه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با سه رای موافق معتبر خواهد بود.

وی اضافه کرد: مزیت مهم آیین نامه جدید این است که همه محکومین واجد شرایط به راحتی می توانند از امتیاز قانونی و رافت حکومت اسلامی برخوردار شوند..

ناصحی یادآور شد: در گذشته به لحاظ استقرار اداره کل عفو و بخشودگی در تهران و استان استفاده از این امتیاز به راحتی برای واجدین شرایط فراهم نبوده است.