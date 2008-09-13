طرح انتظام بخشی شهر بیرجند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ حمید شرفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران بیشترین میزان وقوع جرایم خراسان جنوبی را مربوط به شهرستان بیرجند اعلام کرد و افزود: در طرح انسجام بخشی شهر بیرجند تمامی عوامل انتظامی شهرستان بکارگیری شده و همکاری مضاعفی نیز از سوی نیروهای ستاد استانی با آنان صورت می گیرد.

وی با اشاره به روند سریع شهر بیرجند به یک مرکز استان گفت: بعد ایجاد استان خراسان جنوبی متاسفانه علی رغم افزایش قیمت مسکن و زمین در مرکز این استان اما فرهنگ سازی و امور مرتبط با جامعه شهری همپای آن پیشرفت نداشته است.

سرهنگ شرفی تصریح کرد: نقش پلیس تولید امنیت نیست بلکه باید در راستای نگهبانی از امنیت جامعه ایفای نقش نماید و انجام صیحیح این وظیفه حضور پرنگ همه دستگاه ها را می طلبد.

وی وقوع جرایم رانندگی از جمله عبور از چراغ قرمز رعایت نکردن حق تقدم ، توقف متور سیکلت در داخل میدان، نداشتن کلاه ایمنی و افزایش سرنیشنین موتورسیکلت ها را از جمله عوامل ضعیف ارزیابی شدن عملکرد راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی دانست.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی همچنین از ممنوع شدن دوچرخه سواری بانوان در این استان خبر داد و تصریح کرد: به پیشنهاد مقامات قضائی این استان حضور دوچرخه سواران بانو در میادین عمومی شهر ممنوع است.