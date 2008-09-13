دفاع از تفکر دفاع از مدنیت انسانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین همایش بین‌المللی فلسفه با موضوع «فلسفه یونان و معضلات عصر ما» با مشارکت جمعی از اصحاب فلسفه و متخصصان و پژوهشگران حوزه‌های دیگر از کشورهای مختلف در شهر خانیا واقع در جزیره کرت یونان برگزار شد.

در این همایش که پس از کشور میزبان، بیشترین شرکت کنندگان از کشور امریکا بودند، آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای، ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا و دکتر ملاصالحی، عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، به‌عنوان نمایندگان کشورمان، حضور داشتند.

در همایش «فلسفه یونان و معضلات عصر ما»، اساتیدی از قارّه‌های آسیا، اروپا، اقیانوسیه، امریکا و افریقا درخصوص موضوعات مختلف از قبیل هنر، زیباشناسی، حکمت، اخلاق، معماری و مناسبات میان هرکدام با فلسفه و فکر و اندیشه به ایراد سخن پرداختند.

پس از آغاز همایش، دکتر وودوریس، استاد به‌نام فلسفه دانشگاه آتن، به عنوان دبیر همایش، سخنان خود را با تاکید بر نقش ویژه تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران و فیلسوفان مسلمان کشورمان و علی الخصوص فارابی و اندیشه‌های او بر اعتلای فلسفه و اندیشه همه اعصار آغاز کرد و سپس پیشنهاد همکاری کشور خود را با ایران در جهت برگزاری همایشی در مورد اندیشه‌های فارابی مطرح کرد.

در ادامه رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ضمن بیان ابراز تمایل ایران و بنیاد حکمت اسلامی صدرا در جهت برگزاری همایشهایی ازین دست، به سهم و نقش فلسفه و فیلسوفان در پیشرفت تاریخ تفکر و تمدن بشری اشاراتی کوتاه و موجز داشت.

وی در ادامه با تأکید بر سرشت جستجوگر و حقیقت جوی فلسفه و مناسبت تنگ و ناگسستنی فلسفه با منطق و تعقل و تفکر، به معرفی فلسفه بمثابه یک میراث غنی بشری و جهانی که تنها به قوم و دوره‌ای خاص تعلّق ندارد، پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به کارایی مهم فلسفه، منطق و تعقل در حل مسائل و معضلات بشری، خاطرنشان ساخت: دفاع از تفکر، منطق و گفتگو، در واقع دفاع از جامعه بشری و تاریخ و فرهنگ و مدنیت انسانی همه ماست و بنیاد حکمت اسلامی صدرا در ایران، با همین باورها، تدوین تاریخ فلسفه جهان را در دستور کار خود دارد.

در پایان دو اثر از استاد خامنه‌ای، با عناوین «فلسفه زن بودن» و «حکمت متعالیه و ملاصدرا» که ترجمه انگلیسی آنها تازگی به چاپ رسیده بود، به اساتید حاضر در جلسه اهداء شد.