اخراج منافقین از عراق نوید بخش فصل نوینی در روابط تهران-بغداد است

حسین رویوران ، کارشناس امور اعراب و خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیامدها و نتایج اخراج گروهک منافقین از عراق گفت: در آخرین سفر آقای مالکی، نخست وزیر عراق به ایران، وی در مقابل مسئولان ایرانی متعهد شد که عراق هیچ گاه به صورت پایگاهی برای ضربه زدن به ایران قرار نخواهد گرفت و اخراج منافقین از عراق و تعطیلی پایگاه اشرف در راستای همین توافق صورت گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام این توافقات، فصل جدیدی از روابط حسنه بین ایران و عراق آغاز خواهد شد.

رویوران خاطرنشان کرد: البته آنچه که دولت عراق انجام داد با درخواست اولیه ایران تا حدودی متفاوت است، ایران منافقین را تروریست هایی می داند که طبق کنوانسیون های بین المللی باید به کشوری تحویل بشوند که در آن جرائمی را مرتکب شده اند به همین دلیل ایران خواهان تحویل این افراد است، اما دولت عراق مهلت شش ماهه ای به منافقین داده که کشور دیگری را به عنوان میزبان خود انتخاب کنند.

این کارشناس امور اعراب با اشاره به فشار آمریکا بر دولت عراق در موضوع منافقین گفت: دولت عراق این نرمش در برابر منافقین را بخاطر فشار آمریکا بر خودش قبول کرده است.

رویوران با اشاره به عملکرد آمریکا در عراق و افغانستان و حمایت های این کشور از گروه های تروریستی از جمله گروهک تروریستی منافقین، عملکرد آمریکا را در حوزه حقوق بشر، دوگانه و متناقض توصیف کرد و گفت : آمریکا به دنبال حفظ ساختار گروهک منافقین برای استفاده خویش در آینده است.