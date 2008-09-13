پیروزی تیم فوتبال نوجوانان در آخرین دیدار تدارکاتی اردوی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علی دوستی در این دیدار که ساعت 10 صبح امروز در کمپ تیم های ملی برگزار شد، موفق شدند با نتیجه 3 بر 2 تیم فوتبال فجرسپاه را شکست دهند.

برپایه این گزارش، مهرداد یگانه، امید خراجی و علی حیدری گل های تیم فوتبال نوجوانان کشورمان را در این دیدار به ثمر رساندند تا این تیم اردوی آماده سازی دو هفته ای خود در تهران را با پیروزی به پایان برساند.

پس از پایان این اردو، به بازیکنان به مدت 3 روز استراحت داده شد اما آنها باید روز 26 شهریورماه خود را به کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان را معرفی کنند تا پس از اردویی 24 ساعته در تهران، این تیم صبح روز 27 شهریورماه برای برگزاری اردویی 10 روزه به ترکیه سفر کند.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند. این تیم در گروه A با تیم های ازبکستان، بحرین و سنگاپور همگروه است، مسابقاتی که مهرماه سال جاری در ازبکستان برگزار می شود.