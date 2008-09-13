11هزار و 500 میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان افزود: با مصوبه اخیر مجلس و دولت از محل اعتبارات مقابله با خشکسالی، 770 میلیارد ریال برای بخش کشاورزی استان تزریق شده است.

وی خواستار تسریع در پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی شد و تنها راه جبران خسارتهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی و برخی از حوادث غیرمترقبه را بیمه محصولات کشاورزی دانست.

عبدالله زاده با بیان اینکه در سالهای اخیر روند بیمه محصولات کشاورزی در استان رو به رشد بوده ولی کافی نیست، خاطرنشان کرد: بر اثر بروز پدیده خشکسالی امسال به سطح زیادی از اراضی کشاورزی استان و صنعت پرورش دام و طیور خسارت فراوانی وارد شده که تنها برای بخش جزیی بیمه شده خسارت پرداخت می شود.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی استان هم گفت: از مجموع باغات استان تنها 12 درصد از مجموع زراعت 25 درصد، دام 12 درصد و طیور 100 درصد تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی هستند که خسارت پیش بینی شده برای پرداخت به کشاورزان زیر پوشش بیمه 150 میلیارد ریال برآورد شده است.

عباس نژاد ادامه داد: تا پایان مرداد ماه سال جاری 54 میلیارد و 875 میلیون ریال خسارت به بیمه شدگان پرداخت شده است.

محبوب زارع، سرپرست دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه آذربایجان غربی هم در این جلسه خواستار برآورد واقعی خسارت وارده به بخش کشاورزی شد و گفت: استان به لحاظ شرایط خاص یک استان کشاورزی است و نیاز است که اعتبارات متناسب با خسارت های وارده جذب این بخش شود.

در این جلسه تشکیل گروه نظارتی بر روند بیمه و عملکرد محصولات کشاورزی و روند پرداخت خسارت و همچنین تشکیل کارگروه ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزان به تصویب اعضای ستاد رسید و در مورد افزایش میزان غرامت پرداختی به کشاورزان و افزایش مدت زمان بیمه باغات بحث و تبادل نظر شد.