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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

راه‌اندازی تلفن گویا و پیام کوتاه شورای نظارت بر صدا و سیما

شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما سامانه تلفن گویا و پیام کوتاه خود را با هدف تحقق نظارت همگانی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای تعامل دوسویه راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نظارت بر صدا و سیما اعلام کرد این امکانات برای تحقق نظارت همگانی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای تعامل دوسویه و برقراری ارتباط مردمی و صاحبنظران با شورا و اخذ نظرهای تحلیلی آنان درباره برنامه‌های پخش شده از شبکه‌های مختلف صدا و سیما راه‌اندازی شده است.

صاحبنظران، کارشناسان و عموم مردم می‌توانند با شماره تلفن 64040 و شماره پیامک 200064040 نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را در حوزه مسائل مختلف صدا و سیما اعلام کنند. سامانه تلفن گویا و پیام کوتاه شورای نظارت به صورت شبانه روزی آماده دریافت نظرات مختلف است.

سامانه تلفن گویا شورای نظارت بر صدا و سیما دارای بخش‌های آشنایی با قانون شورا، آشنایی با اعضا، ارتباط با بخش‌های مختلف شورا، دریافت انتقادها و پیشنهادها، نظرسنجی و ضبط پیام برای اعضا است. تماس‌گیرندگان می‌توانند پاسخ خود را از طریق کدی که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد پی‌گیری کنند.

پیام‌های کوتاه دریافتی از طریق سامانه پیام کوتاه شورای نظارت پس از اختصاص کد پیگیری به بخش‌های کارشناسی شورا ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسان، پاسخ ارسال می‌شود. نشانی پایگاه اینترنتی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 748808

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
      2 2
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      کاش یک سریال کامل ازجنگ تحلیل ودفاع تهیه می‌شد هنوزمدفاعین محکوم ومتجاوزین صدامی حاکم می‌شوند تطهیرشاه رابایدکوبید
    • رضایی IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 1
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      چرا شبکه جام جم درفرستنده دیجیتال نیست و چرا شبکه گردشگری به منظور گسترش صنعت گردشگری دایر نماید ضرورت دایر کردن و احیا برنامه کودکان و نوجوانان دایر و تقویت و توسعه داده شود و ضرورت دایر کردن شبکه تخصصی رشته توپی و پوشش و حق پخش آن به صورت مستقل دایر شود
    • محمد NL ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
      4 0
      پاسخ
      با سلام. متاسفانه به جز شبکه پویا، برنامه های فرهنگی مذهبی صدا و سیما بسیار ضعیف و کم تاثیر روی نسل جوان می باشد. خصوصا بخشهای تقدیر از شهدا مانند برنامه قبل از خبر 2030 و رادیو آوا بسیار کلیشه ای و سطحی و ناپخته است و در مورد حجاب و عفاف نیز واقعا برای نسل جوان قانع کننده نیست. لطفا انتقادات را به
    • هادی عرب مومنی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 2
      پاسخ
      باتشکر از صدا وسینما برنامه هاشون خیلی خوب وبه جا است پسری دارم از جرقویه علاقه به بازیگری داره ۱۴ ساله
    • معصومه کریمی IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
      0 1
      پاسخ
      با سلام حضورشما امام حسین وحضرت عباس وامامان دیگرکه همه شون چراغ والگوی ما انسان هستند امیدوارم تواون جهان هم نشین آنها شویم درلیالی قدرهستیم شبهای سرنوشت ساز برای همه دعا کردم اول ازهمه برای ظهورحضرت مهدی برای کسانی که درذهنم تداعی شدندبازیگران سریال زیرخاکی خصوصا پژمان جمشیدی علی نصیری وخوانندگان
    • مرتصی خادم پور IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      3 3
      پاسخ
      سلام لطفا این برنامه بی مزه ومزخرف بااون مجری بی نمک پاورقی را حذف کنید
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بنام خداوند متعال به نظر من این مناظرات در صدا و سیما با این سبک و سیاق، آسیب زیادی به نظام و عملکرد آن وارد کرده و می کند و هزینه بسیار گزافی را به نظام تحمیل کرده و نظام و مردم را به عقب می برد! زیرا حاصل آن شده فقط یک سری سیاه نمائی، منفی بافی، غر زدن، عقده گشائی،لگد مال کردن خدمات نظام وچنگ زدن
    • زهره سیاه تیری IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام فیلم مختارنامه پخش کنید ممنونم
    • نی ما IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
      0 1
      پاسخ
      نظرم برای فیلم جواهر در قصر منفی است
    • امیر بادپا IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
      0 2
      پاسخ
      سلام وقت بخیر قربان می شه سریال افسانه جمونگ را دوباره پخش کنید و سریال شمبل و شاهی را دو بازگردانید ممنون
    • زینب ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام.با توجه به اهمیت زبان انگلیسی در دنیای کنونی ؛چرا برنامه ها و کارتونهای کوتاه انگلیسی که مشکل اخلاقی یا رقص و آواز ندارند برای بچه ها پخش نمیشود‌.
    • US ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
      0 1
      پاسخ
      سلام ببخشید میشه این فیلم قاضی را عوض کنید خیلی مسخره بازی شده دیگه واقعا به دادگاه بی احترامی میشه این چه کاریه قاضی شده بلانسبت مترسک منم فردا برم دادگاه همان کارو میکنم
    • دکتر IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۰
      2 0
      پاسخ
      من تعجبم از جشن فرشته ها در شبکه پویا این مجری برنامه اش خاله سارا که همه رقم جراحی زیبایی کرده و بدون چادر مجری گری میکند در صورتی که این برنامه در مورد جشن تکلیف دختران است تا به سمت حجاب و عفاف بروند باید مجری این برنامه یک خانم چادری و بدون ارایش باشد و در حد امکان زشت
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
      1 0
      پاسخ
      سلام میخواستم بدونم برنامه های صدا سیمایی که دیگه حتی بچه چهار ساله ی من رو هم جذب نمیکنه برای چی باید اینقدر بودجه از بیت المال بگیره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • محمد IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      1 0
      پاسخ
      تقسیمات کشوری که ایران به مناطق پنج گانه تقسیم شده بسیار خوب هست آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان گیلان کردستان تبریز باید مرکز همین مناطق باشد هم بار سنگین از دولت تهران برداشته می شود به دلیل تبدیل همجواری اشتراکای دولت هر چه زودتر تصویب کنند
    • شفیقه‌طباطبائی IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام و خداقوت سپاس از شما بابت برنامه‌های خوبتون لطفا برنامه‌ی به احترام ماه خدا رو در این ماه عزیز روی آنتن بیارید.
    • فرشاد اسدی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام با عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبرعالی قدر و فرماندهان دلاور و شهادی دانش اموز و کلیه شهدای عالی قدر تاریخ ایران مقدس در میدان نبرد اتش بس بر قرار شده با قبول شرایط ایران ایا در میدان شرارت و دسیسه ایا اتش بس شده از رصد دشمن نباید غافل شد

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