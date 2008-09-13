به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نظارت بر صدا و سیما اعلام کرد این امکانات برای تحقق نظارت همگانی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای تعامل دوسویه و برقراری ارتباط مردمی و صاحبنظران با شورا و اخذ نظرهای تحلیلی آنان درباره برنامه‌های پخش شده از شبکه‌های مختلف صدا و سیما راه‌اندازی شده است.

صاحبنظران، کارشناسان و عموم مردم می‌توانند با شماره تلفن 64040 و شماره پیامک 200064040 نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را در حوزه مسائل مختلف صدا و سیما اعلام کنند. سامانه تلفن گویا و پیام کوتاه شورای نظارت به صورت شبانه روزی آماده دریافت نظرات مختلف است.

سامانه تلفن گویا شورای نظارت بر صدا و سیما دارای بخش‌های آشنایی با قانون شورا، آشنایی با اعضا، ارتباط با بخش‌های مختلف شورا، دریافت انتقادها و پیشنهادها، نظرسنجی و ضبط پیام برای اعضا است. تماس‌گیرندگان می‌توانند پاسخ خود را از طریق کدی که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد پی‌گیری کنند.

پیام‌های کوتاه دریافتی از طریق سامانه پیام کوتاه شورای نظارت پس از اختصاص کد پیگیری به بخش‌های کارشناسی شورا ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسان، پاسخ ارسال می‌شود. نشانی پایگاه اینترنتی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز به زودی اعلام خواهد شد.