کاهش 48 درصدی میزان جرائم خشن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن قبادی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه پیشگیری از جرائم اجتماعی در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: برخورد قاطع پلیس با مجرمان با هماهنگی مقامات قضایی، انجام طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان منجر به کاهش میزان جرائم خشن در استان شد.

وی خاطر نشان کرد: در پنج ماهه گذشته تماس های دریافتی با پلیس 110 توسط مردم استان 366 هزار بار تماس بوده که از این تعداد 166 هزار و 896 مورد آن تماس تلفنی و مابقی حضوری بوده است.

به گفته قبادی، این رقم تماس با 110 نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش نشان می دهد.

وی از دلایل کاهش تماس های مردمی با 110 را حضور مستمر نیروهای عملیاتی به ویژه گشت های هدفمند انتظامی، حضور فعال ماموران راهنمایی و رانندگی در درون شهرها و پلیس راهی عنوان کرد.

قبادی اظهار داشت: فرماندهی انتظامی مازندران در موضوع مشارکت مردم در تامین امنیت گامهای بلندی برداشته و با اجرای طرح و مانورهای مختلف باعث کاهش جرائم مهم استان شدیم.

جانشین فرماندهی انتظامی مازندران در پایان امنیت را یکی از مقوله های مورد نظر متفکران و از پدیده های اساسی و بنیادین در نیازهای فردی و اجتماعی دانست و گفت: امنیت در کنار سلامتی و صحت جزء نعمات قدر ناشناخته تلقی می شود.