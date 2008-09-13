مترو برای جابجایی تماشاگران فوتبال هیچ مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی افزود: مذاکراتی با مسئولان استادیوم آزادی تهران برای بهره برداری از ایستگاه ورزشگاه آزادی مترو صورت گرفته که امیدواریم این ایستگاه در 24 مهرماه عملا به بهره برداری برسد.

وی گفت: مترو تهران برای خدمات رسانی به تماشاگران مسابقات ورزشی در روزها تعطیل هیچ مشکلی ندارد و از مدت ها پیش آمادگی خود را برای خدمات رسانی به این مسافران اعلام کرده است و براساس آخرین مذاکرات صورت گرفته پیشنهاد داده ایم تا در 24 مهرماه از طریق این ایستگاه به تماشاگران فوتبال خدمات رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه راه ها دسترسی از ایستگا مترو تا استادیوم آزادی آماده است اظهار کرد: برای بهره برداری از این ایستگاه و جابه جایی تماشاگران فوتبال به وسیله مترو باید هماهنگی های نهایی با مسئولان ورزشگاه آزادی، نیروی انتظامی و شورای تامین استان صورت گیرد تا مشکلی برای مترو و مسافران پیش نیاید.

ربیعی همچنین در مورد ایجاد دسترسی به ایستگاه ورزشگاه آزادی برای ساکنان منطقه 22 و 21 گفت: در صورت ایجاد دسترسی ها لازم ساکنین منطقه 22 و 21 نیز می توانند از این ایستگاه استفاده کنند و وارد شبکه مترو شوند که در این راستا اقداماتی در دستورکار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران خاطر نشان کرد: شهرداری منطقه 22 اقداماتی را برای ایجاد دسترسی به ایستگاه مترو استادیوم آزادی آغاز کرده تا شهروندان ساکن این منطقه بتوانند با تاکسی، اتوبوس یا وسیله شخصی خود را به مترو برسانند که امیدواریم این امر تا پایان سال محقق شود.

وی همچنین در مورد وضعیت دسترسی منطقه 21 که در ضلع جنوبی ورزشگاه واقع شده ، تصریح کرد: برای ایجاد دسترسی منطقه 21 به ایستگاه مترو باید یک پل روگذر یا زیر گذر در سطح اتوبان ایجاد شود که این طرح نیز در اولویت قرار گرفته تا با ایجاد دسترسی های لازم و ورود واگن های جدید به خط 5 بتوانیم نهایت استفاده را از این ایستگاه ببریم.