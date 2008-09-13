ترمینال جنوب بابل به محل دپوی زباله تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، برخی از مردم این شهر در سه روز گذشته خود سرانه زباله و نخاله های ساختمانی را در ترمینال جنوب بابل دپو کردند.

این افراد که با به آتش کشیدن زباله، سلامت مردم این شهر را تهدید می کردند شورا و شهرداری بابل را محبور کردند در این مکان نگهبان بگذارند تا از ریختن زباله های بیشتر جلوگیری شود.

فرامرز ابوالحسنی، رئیس کمیسیون خدمات شهری بابل با انتقاد از این افراد گفت: با توجه به اینکه سکوی جمع آوری زباله در سطح شهر فعال بود این افراد با بی مسئولیتی سلامت دیگر شهروندان سطح شهر را تهدید کردند.

وی اظهار داشت: شب گذشته تا پاسی از شب در حال خاموش کردن آتش برای جلوگیری از بوی بد و تعفن آن بودیم و مجبور شدیم برای جلوگیری از ریخته شدن زباله در این مکان نگهبان بگذاریم.

ابوالحسنی افزود: از دستگاه قضایی استان انتظار داریم با این افراد متخلف به شدت برخورد کند.

وی از شهروندان بابلی خواست سلامت خود و خانواده خویش را با ریختن زباله به خطر نیندازند.