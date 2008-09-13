زائران عتبات عالیات مراقب شیوع بیماری وبا در عراق باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تاکنون 181 مورد ابتلا به بیماری وبا در عراق گزارش شده است که طی هفته گذشته نیز با طغیان بیماریهای اسهالی در استان بابل، تعداد مبتلایان به بیماری وبا در عراق به 297 نفر رسیده است.

وزارت بهداشت در این اطلاعیه با توجه به پایین بودن کیفیت آب آشامیدنی و بهداشت عمومی در عراق و احتمال گسترش شیوع این بیماری در استانهای جنوبی این کشور، از کسانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند خواست که با رعایت کامل اصول بهداشتی از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند.

این وزارتخانه به کسانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند توصیه کرده است که حتما در قالب کاروانهای حج و زیارت به این کشور سفر کنند و در طول سفر ضمن شستن دستها با آب و صابون به طور مرتب و به خصوص قبل از غذا خورن و بعد از دستشویی رفتن، حتما از آب آشامیدنی سالم (آب بطری)، غذای پخته شده و میوه‌های پوست دار استفاده کنند.

سال گذشته در عراق 5 هزار نفر به بیماری وبا مبتلا شدند که با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت مبنی بر پایین بودن کیفیت آب آشامیدنی و بهداشت عمومی در این کشور و احتمال گسترش این بیماری بویژه در استانهای جنوبی آن، رعایت اصول بهداشتی همه جانبه برای عزیمت کنندگان به عتبات عالیات ضروری است.