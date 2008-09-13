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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

درآمد زراعت سنتی در شهریار پاسخگوی بخش کشاورزی نیست

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار گفت: درآمد زراعت سنتی در شهریار پاسخگوی بخش کشاورزی و کشاورزان نیست و باید تغییر یابد.

عباس حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید وضعیت موجود در بخش آبیاری متناسب با نوع الگوی کشت و امکانات زمینها تغییر کند.

وی افزود: یکی از طرحهای در دست اجرا در این شهرستان بحث توسعه و احیای کشت گلخانه ای در بخش کشاورزی است زیرا در حال حاضر زمینها وضعیت و گنجایش لازم را ندارند و در مورد تامین آب دچار مشکل شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین ارزش افزوده زمینها در این شهرستان بالا رفته است و برای رونق کشاورزی باید به فکر تغییر وضعیت موجود بود.

حاج علی اعلام کرد: افرادی که مایل به ایجاد گلخانه باشند می توانند با مراجعه به واحدهای مربوطه نسبت به ایجاد گلخانه در شهرستان اقدام کنند. 

کد مطلب 748825

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