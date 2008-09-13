سه شناور شیلات مازندران از اعماق دریا کشف شدند

فردین خنجری دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر توفان دو شب گذشته در مازندران، چهار شناور ماهگیری سواحل بابلسر ناپدید شدند که پس از فعالیت 36 ساعته، 3 شناور به نام‌های شبخیر، معین و آشور کشف شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون اثری از شناور نوح نبی و غرق شدگان حادثه نیست، تصریح کرد: در حال حاضر رئیس سازمان شیلات ایران با بالگرد دو موتوره به اتفاق نیروهای امداد دریایی سازمان‌های مختلف در منطقه حضور دارند.



خنجری به حضور غواصان شیلات، نیروی دریایی سپاه و یک ناوچه ناجا برای گسترش فعالیت‌های تفحص دریایی اشاره کرد و گفت: گشت هوایی و دریایی نیروهای امدادی از دو شب گذشته تاکنون برای کشف حادثه‌دیدگان همچنان در تلاش هستند.

بر اثر توفان دو شب گذشته چهار شناور صیادی دچار حادثه شد که یک نفر از سرنشینان شناور جان خود را از دست داد و تلاش برای یافتن سه سرنشین دیگر این شناورها همچنان ادامه دارد.