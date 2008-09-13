تیم ملی والیبال فردا عازم تایلند می شود / کره اولین حریف

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا 30 شهریورماه با حضور 8 تیم برتر قاره آسیا در تایلند آغاز می شود.

"راچاسیما" شهریست که درفاصله 200 کیلومتری بانکوک - پایتخت تایلند - قرار دارد و قرار است تا 5 مهرماه میزبان ایران و دیگر تیم های شرکت کننده در این رقابت ها باشد.

تیم ملی والیبال کشورمان که درگروه A این مسابقات با تیم های کره جنوبی، چین و تایلند (میزبان) همگروه است ساعت 00/6 فردا تهران را ترک می کند تا در فاصله یک هفته مانده تا آغاز رقابت ها درمحل برگزاری بازی ها مستقر شود.

سعید معروف، مهدی مهدوی، مجتبی عطار، احسن الله شیرکوند، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار، آرش کشاورزی، علیرضا نادی، محمدموسوی عراقی، جواد محمد نژاد، محمد محمد کاظم و منصور زادون 12 بازیکن منتخب حسین معدنی برای سفر به تایلند هستند.

تیم ملی والیبال ایران نخستین دیدار خود در مسابقات AVC کاپ آسیا را مقابل کره جنوبی برگزار می کند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی والیبال درمرحله مقدماتی این مسابقات به این شرح است: (ساعت ها به وقت محلی است)

87/6/30

* ایران - کره جنوبی (ساعت 11)

87/6/31

* ایران - تایلند (ساعت 16)

87/7/1

* ایران - چین (ساعت 11)

درگروه B مسابقات نیز تیم های استرالیا، ژاپن، چین تایپه و هندوستان به مصاف هم می روند. پس از پایان دیدارهای مرحله مقدماتی، تیم های اول تا چهارم هرگروه دیدارهای خود را به صورت ضربدری ادامه می دهند.

ملی پوشان والیبال کشورمان تا زمان آغاز مسابقات تمرینات خود را همراه با انجام دیدارهای دوستانه درمحل برگزاری بازی ها ادامه می دهند.

عباسعلی میرحسینی (مربی)، امیر خوش خبر(سرپرست)، حسین علی مهرانپور (مدیر فنی)، ابراهیم ابارشی (آنالیزور)، سید مجتبی اوجاقی (فیزیوتراپ) و علی فرهادی (پزشک) نفراتی هستند که حسین معدنی (سرمربی) را در این سفر همراهی می کنند.