تشکیل شورایاریها در اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد کریم شهرزاد، ظهر امروز در جلسه شواری شهر اصفهان فلسفه وجودی شورایاری ها را چون فلسفه شواری اسلامی شهرها در کمک به مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: برای استفاده از پتانسیل قوی شورایاریها باید با استفاده از تجارب مفید کلانشهر تهران برای اصفهان نیز بنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: تشکیل این نهاد بار بزرگی از دوش شوراهای اسلامی بر می دارد همانطور که تشکیل نهاد شورا بار زیادی از دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برداشته است.

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره آغاز تدوین بودجه سال آینده کشور توسط دولت در آینده ای نزدیک و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان دستگاه های دولتی در استان اصفهان خواست نیازهای بودجه را به صورت کارشناسی جمع آوری و ارائه نمایند تا با تعامل نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با دیگر نمایندگان و معاونین پارلمانی دستگاه های دولتی حقی از شهر و استان اصفهان ضایع نشود.

شهرزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت گفت: متاسفانه اجرای این طرح با هیاهو و جوسازیهای کاذب همراه شد و در صورتیکه دولت در این طرح به دنبال اجرای کارهایی است که در دولتهای قبلی به زمین مانده و انجام آن بسیار ضروری است.

وی از ورود معادلات سیاسی و گروهی به مسائل و مصالح کشور اظهار تاسف کرد و گفت: پیدا کردن راهکار جدی و اساسی برای حل مشکلات کشور بسیار ضروری است و هنر مدیران یافتن این راهکارها است.

تشکیل کمسیون شوراها و امور داخلی در مجلس شورای اسلامی ضروری است

این نماینده مجلس تشکیل کمسیون شوراها و امور داخلی در مجلس را بسیار ضروری دانست و گفت: این کمسیون مسائل کلان وزارت کشور و شهرداریها را دنبال می کرد که متاسفانه در دوره های قبل با چندین کمسیون دیگر ادغام شده است و تبدیل به مجموعه ای بزرگ با کارآیی کم شده و خیلی از کارها زمین مانده است.

وی در همین زمینه در بخش پایانی سخنان خود از امضای طرحی توسط نمایندگان مجلس برای بازگشت این کمسیون به حالت اولیه خبر داد.

اصفهان برای خرید واگن قطار شهری با مشکل روبرو شد

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس شورای شهر اصفهان اظهار داشت: شهر اصفهان تاکنون در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی، خدماتی و عمرانی حرف اول را در کشور می زند ولی در طرح قطار شهری و بحث خرید واگن با مشکل مواجه شده است.

عباس حاج رسولیها با اشاره به برنامه زمان بندی اجرای طرح قطار شهری اصفهان و بهره برداری از آن تا پایان فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس خواست برای تسریع در حل مشکلات این طرح اقدامات اساسی به عمل آورند.

وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان از عدم اجرای تعهدات دولت در تحویل سهمیه سال گذشته اتوبوسهای اختصاصی این شهر خبر داد و خواستار تسریع در تحویل این اتوبوسها برای ارتقاء خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان شد.