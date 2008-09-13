پیش بینی روزهای بد برای فوتبال / تحمل این شرایط امکان ‌پذیر نیست

خداداد افشاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی صباباتری - استقلال یک بازی خوب، جذاب و البته پرحاشیه و خاص بود. قضاوت اینگونه مسابقات برای داوران سنگین است به ویژه در شرایطی که تماشاگران جو ورزشگاه را آشفته می کنند. متاسفانه در بازی دیشب تماشاگران هیچ همکاری با ما نداشتند و درجریان بازی مدام در تقابل با یکدیگر بودند.

وی ادامه داد: با وجود جو سنگینی که بر بازی حاکم بود من به عنوان داور سعی کردم با دوندگی بالا در تمام صحنه‌ها حضور داشته باشم و درصد اشتباهات را به حداقل برسانم. فکر می کنم در نهایت توانستم قضاوت کم‌اشتباهی را به نمایش گذاشته و بازی را بدون مشکل به اتمام برسانم.

این داور بین المللی کشورمان در خصوص دلایل اخراج صمد مرفاوی و صادق ورمزیار، مربیان دو تیم استقلال و صباباتری در واپسین دقایق نیمه نخست گفت: من از ابتدا ندیدم که مشکلی باعث شد تا ورمزیار و مرفاوی رودرروی هم قرار بگیرند اما در زمان توقف بازی متوجه شدم که آنها به شدت به هم پرخاش می کنند و خجالت یکدیگر در می آیند به همین خاطر بدون درنگ براساس قانون آنها را از زمین اخراج کردم. من تا به امروز مرفاوی را تا این اندازه پریشان ندیده بودم.

افشاریان با انتقاد از کم لطفی تماشاگران دو تیم استقلال و صباباتری به یکدیگر و بازیکنان، مربیان و تیم داوری حاضر در زمین مسابقه گفت: طرفداران دو تیم با پرتاب سنگ و بطری جوی آشفته را بر ورزشگاه حاکم کرده بود. در این بین تماشاگران صباباتری که تعدادشان بیشتر از طرفداران استقلال بودند بی نظمی بیشتری داشتند که من در گزارشم تخلف های تماشاگران دو تیم را قید کردم.

وی با بیان اینکه برخوردهای زشت هواداران دو تیم استقلال و صباباتری کار را برای تیم داوری دشوار کرده بود، افزود: من در جریان مسابقه چندبار جریان بازی را قطع کردم تا کنترل بازی از دستم خارج نشود اما سنگ‌اندازی و بطری‌پرانی طرفداران دو تیم تا پایان مسابقه ادامه پیدا کردم.

داور بین‌المللی فوتبال کشورمان در ادامه با اشاره به تخلفاتی که در هفته ششم مسابقات لیگ برتر علیه داوران صورت گرفته است، افزود: نمی دانم فدراسیون فوتبال چه تدابیری برای حل این مشکلات خواهد اندیشید. بدون شک این زخم کهنه در هفته های آینده سرباز خواهد کرد. ما (داوران) در هفته ششم با وجود مشقت فراوان بدون مشکل بازیها را به اتمام رساندیم اما باور کنید دیگر تحمل این شرایط امکان‌پذیر نیست. من با این اوضاع و احوال روزهای بدی را برای فوتبال کشور پیش بینی می کنم. متاسفانه فوتبال ما از مسیر اصلی خود منحرف شده است. از مسئولان فدراسیون فوتبال می خواهم که با کمک خود جو را آرام کنند چرا که با این شرایط ادامه کار میسر نیست.

داور دیدار صباباتری - استقلال در مورد صحنه ای که آبی پوشان اعتقاد به پنالتی داشتند، گفت: من خطایی ندیدم که اگر می دیدم اعلام پنالتی می کردم. در آن صحنه محوطه جریمه آنقدر شلوغ بود که اگر توپ هم به دست بازیکنی برخورد می کرد بی اختیار بود. در این شرایط اعلام پنالتی درست نیست.

افشاریان تاکید کرد: در فوتبال ما رسم شده است که داور را مقصر تمام ناکامی ها می خوانند. در همین بازی روز گذشته بیش از 12 موقعیت گل روی دروازه دو تیم شکل گرفت و در چهار مورد شاهد گلزنی تیم‌ها بودیم. با این شرایط استقلالی‌های بر همه چیز چشم بسته اند و فقط از آن پنالتی می گویند. این انصاف نیست.