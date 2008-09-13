64 هزار میلیارد ریال بابت بودجه مرداد ماه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس گزارش عملکرد معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور پرداختهای خزانه از بابت بودجه کل کشور مبلغ 64 هزار و 440 میلیارد و 163 میلیون و 212 هزار و 61 ریال بود که از این میزان 45 هزار و 999 میلیارد و 911 میلیون و 190 هزار و 460 ریال آن جزو اعتبارات هزینه مربوط به پرداختهای متفرقه، هزینه ملی،هزینه استانی، سایر پرداخت ها و پیش پرداخت هاست.

در مرداد ماه سال جاری مبلغ 20 هزار و 952 میلیارد و 922 میلیون و 302 هزار و 119 ریال نیز به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شامل طرح های عمرانی، طرح های استانی و سایر پرداخت ها اختصاص یافته است.

همچنین معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور در مدت یاد شده رسیدگی و تطبیق اعلامیه ها با صورتحسابها و صدور برگه های حسابداری و ثبت در دفاتر و انجام کلیه عملیات حسابداری مربوط به فروش 109 میلیارد و 488 میلیون و 896 هزار و 450 ریال سفته، 21 میلیون و 175 هزار ریال برات، یک میلیارد و 870 میلیون و 673 هزار ریال بارنامه و یک میلیارد و 562 میلیون و 660 هزار ریال صورت وضعیت مسافری را انجام داده است.