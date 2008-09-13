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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

موافقت زرداری با استعفای وزرای حزب مسلم لیگ شاخه نواز

موافقت زرداری با استعفای وزرای حزب مسلم لیگ شاخه نواز

در شریطی که پاکستان در آستانه یک بحران خارجی در مرزهای خود با افغانستان است، رئیس جمهور جدید پاکستان استعفای وزرای حزب مخالف مسلم لیگ شاخه نواز را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، آصف علی زرداری استعفای وزرای فدرال وابسته به حزب مسلم لیگ شاخه نواز را پذیرفت.

وی این استعفاها را پس از درخواست یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور قبول کرد.

در عین حال احسان اقبال، سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز از آمادگی حزبش به عنوان عمده ترین حزب مخالف دولت برای داشتن نقشی سازنده در حاکمیت این کشور خبر داد.

احزاب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات 18 فوریه پیروز شدند و درباره تشکیل دولت جدید با هم توافق کردند.

این دو حزب درپی بوجود آمدن اختلافاتی درباره بازگشت به کار قضات عزل شده در زمان پروز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان از هم فاصله گرفته و حزب نواز از ائتلاف حاکم خارج شد.

در پی انتخاب زرداری به ریاست جمهوری با گسترده شدن اختلافات بین دو حزب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز می تواند به افزایش تنش ها در این کشور دامن بزند. 
 

کد مطلب 748839

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