مجتمع های صنعتی مزاحم شهریار باید ساماندهی شوند

عباس حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: مجتمعهای صنفی و صنعتی مزاحم مانند صافکاری، آهنگری و نقاشی که در نقاط مختلف شهر پراکنده اند در اغلب اوقات برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده و باید جا به جا شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از جمله برنامه هایی که باید برای ساماندهی این واحدها در نظر گرفت، انتقال مجتمع ها به حاشیه شهرها یا متمرکز کردن آن در یک مکان دور از مرکز شهر است.

حاج علی بیان داشت: همچنین افراد و شرکتهای خصوصی در صورتی که مایل به ایجاد شهرکهای صنعتی کوچک برای متمرکز کردن صنوف مزاحم هستند، می توانند مراتب را به فرمانداری اعلام کرده و با حمایت فرمانداری در این بخش سرمایه گذاری کنند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار یادآور شد: به طور قطع سرمایه گذاری در این بخش برای سرمایه گذاران سودمند است و پس از ساخت شهرک، سرمایه اصلی به سرمایه گذار باز می گردد.