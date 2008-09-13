  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

مالکاهی فیلم حادثه‌ای "مالونه" را می‌سازد

مالکاهی فیلم حادثه‌ای "مالونه" را می‌سازد

کارگردان فیلم "شر موجود: انقراض" فیلم حادثه‌ای و مستقل "عذابشان بده، مالونه" را با بازی وینگر ریمز، تامس جین و السا پاتاکی کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمبرداری فیلم جدید راسل مالکاهی از ششم اکتبر آغاز می‌شود و داستان درباره یک کارآگاه خصوصی است که می‌کوشد پرونده‌ای مرموز را حل کند. فیلمنامه "عذابشان بده، مالونه" را مارک هوساک نوشته است. مالکاهی 55 ساله سازنده دو فیلم اول مجموعه "ارتفاع‌نشین" با بازی کریستوفر لمبرت است.

"کمانه" با نقش‌آفرینی دنزل واشینگتن، "مکوی واقعی" با حضور کیم بیسینگر و وال کیلمر، "سایه" با بازی الک بالدوین و "شر موجود: انقراض" با نقش‌آفرینی میلو یووویچ از دیگر فیلم‌های مطرح این کارگردان استرالیایی است. مالکاهی در سال‌های اخیر بیشتر در تلویزیون فعالیت داشته است.

کد مطلب 748847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها