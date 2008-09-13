به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمبرداری فیلم جدید راسل مالکاهی از ششم اکتبر آغاز می‌شود و داستان درباره یک کارآگاه خصوصی است که می‌کوشد پرونده‌ای مرموز را حل کند. فیلمنامه "عذابشان بده، مالونه" را مارک هوساک نوشته است. مالکاهی 55 ساله سازنده دو فیلم اول مجموعه "ارتفاع‌نشین" با بازی کریستوفر لمبرت است.

"کمانه" با نقش‌آفرینی دنزل واشینگتن، "مکوی واقعی" با حضور کیم بیسینگر و وال کیلمر، "سایه" با بازی الک بالدوین و "شر موجود: انقراض" با نقش‌آفرینی میلو یووویچ از دیگر فیلم‌های مطرح این کارگردان استرالیایی است. مالکاهی در سال‌های اخیر بیشتر در تلویزیون فعالیت داشته است.