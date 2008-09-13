جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به شهرستانهای اصفهان هم می رود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرهاد عریضی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: با تدابیر اتخاذ شده، امسال علاوه بر اجرای نمایش در سالنهای شهرستانهای شاهین شهر و خمینی شهر که در بخش اصلی جشنواره قرار گرفته است در دیگر شهرستانهای استان اصفهان نیز اجرای برنامه خواهیم داشت و تلاش ما بر اجرای هر چه بهتر این برنامه ها است.

وی هدف از اجرای این طرح را استفاده اکثر اهالی استان از برنامه های این جشنواره دانست و اظهار داشت: با توجه به استقبال مردم اصفهان از این برنامه ها تلاش ما بر این است تا در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم استان گام برداریم.

هدف از برگزاری جشنواره تئاتر ارتقای کمی و کیفی تئاتر کودک و نوجوان است

وی هدف از برگزاری تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان ارتقای سطح کمی و کیفی تئاتر کودک و نوجوان دانست و اظهار داشت: تاکنون در این راستا اقدامات موثری انجام شده است.

فرهاد عریضی افزود: پس از برگزاری سه دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و برگزاری 20 دوره جشنواره فیلم در اصفهان خوشبختانه جشنواره فیلم در اصفهان از لحاظ کمی و کیفی به نقطه اوج خود نزدیک شده است.

وی اظهار داشت: در این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان توانست از لحاظ کمی آثار بیشتری را به جشنواره ارائه و علاوه بر آن خوشبختانه سطح کیفی جشنواره ما نیز ارتقاء و به نقطه اوج خود نزدیک شد.

عریضی ادامه داد: استان اصفهان در این دوره برگزاری جشنواره توانسته بیش از 37 کار نمایشی را در بخش مسابقه شرکت و در بخش نمایش نامه نیز نمایش نامه های متعددی از نویسندگان تئاتر کودک و نوجوان به بیرخانه این جشنواره واصل شده است.

عریضی خاطرنشان کرد: در بخش ارسال نمایش نامه ها و آثار نمایشی خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته استقبال بیشتری در سطح داخلی و بین المللی صورت گرفته که این نکته حاکی از گرایش و اهمیت موضوع تئاتر کودک و نوجوان است.

پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 مهرماه سال جاری آغاز و تا تاریخ 20 مهرماه پذیرای علاقه مندان است.