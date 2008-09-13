کمک 27 میلیون تومانی اداره کل بانوان شهرداری به مددجویان سازمان زندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست سازمان زندانها مبنی بر تامین بخشی از نیازهای مدد جویان این مرکز در ماه مبارک رمضان به دلیل تحت حمایت نبودن هیچ ارگانی ، اداره کل امور بانوان بین 517 مددجوی این مرکز27 میلیون و 500 هزار تومان بن شهروند توزیع کرد، بطوریکه هر مددجو 50 هزار تومان بن شهروند برای تهیه ارزاق ماه مبارک رمضان را دریافت کرد.

گفتنی است مراکز مشاوره و مراقبت پس از خروج استان تهران باهدف بازسازی مجدد ،باز توانی اجتماعی و بازگشت مجدد فعال زندانیان آزاد شده به جامعه و خانواده به وجود آمده است.