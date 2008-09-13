دومین جشنواره شعر دفاع مقدس در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا حسینی، عصر امروز در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: این جشنواره در سه مقطع سنی 18 سال، 18 تا 30 سال و 30 سال به بالا و در سه بخش جهاد و شهادت، شعر عاشورایی و نیز شعر مقاومت و پایداری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: 525 اثر برگزیده اولین جشنواره شعر دفاع مقدس در قالب کتابی به چاپ رسیده است.

وی زنده نگه داشتن یاد ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس، ارزش نهادن به چهره‌های فعال ادبیات پایداری در استان، شناسایی چهره‌های ماندگار ادبیادت این حوزه را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

حسینی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا 30 شهریور ماه سال جاری تمدید شده است، افزود: در هر بخش ذکر شده، در نهایت پنج اثر انتخاب خواهد شد.

رئیس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان یادآور شد: نتایج جشنواره تا 20 مهر ماه سال جاری اعلام و از نفرات اول تا سوم هر بخش تقدیر به عمل خواهد آمد.