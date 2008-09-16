احداث سیلوی گندم در شهریار ضروری است

عباس حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: شهریار با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری فاقد هرگونه سیلوی گندم است و این امر موجب کاهش کیفیت نان شده است.

وی افزود: در سالهای گذشته تولید آرد و نگهداری آذوقه، آرد و غلات این شهرستان در تهران و کرج صورت می گرفت اما امید است با احداث سیلو و کارخانه آرد در این شهرستان در آینده نزدیک امید است این اقدامات در شهریار انجام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: چنانچه سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در این بخش هستند، تمامی زمینه ها فراهم است.

حاج علی بیان داشت: هم اکنون 650 واحد خبازی در شهریار فعالیت می کنند که با توجه به نبود سیلو، سهمیه آرد این افراد بر اساس سرانه در اختیار خبازان قرار نمی گیرد.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهریار عنوان کرد: سهمیه آرد خبازان شهریار هر بار از کارخانه های مختلف غرب استان تهران تامین می شود و بی اطلاعی خبازان از کیفیت آرد توزیع شده در روش پخت تاثیر گذاشته و موجب کاهش کیفیت نان می شود.