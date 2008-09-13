دیدار تیم جوانان ایران مقابل عراق و امارات لغو شد/ صنعت نفت حریف تدارکاتی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که قرار بود در دو دیدار تدارکاتی میزبان تیم های جوانان عراق و امارات باشد، به دلیل لغو سفر این دو تیم به تهران از انجام این دو دیدار تدارکاتی محروم شد.

درپی لغو این دو دیدارمسئولان تیم فوتبال رایزنی هایی را با چند تیم لیگ برتری و لیگ دسته اولی آغاز کرده اند که تاکنون دیدارتیم فوتبال جوانان مقابل تیم صنعت نفت آبادان از تیم های لیگ دسته اول قطعی شده است.

این دیدارساعت 17 روزسه شنبه 26 شهریورماه در زمین کردان کرج برگزارخواهد شد. به همین منظوراردوی شبانه روزی تیم فوتبال جوانان کشورمان از فردا با حضور20 بازیکن درمحل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه جاری در شهر دمام عربستان برگزار خواهد شد، آماده می کند. تیم جوانان کشورمان در گروه اول این مسابقات با تیمهای عربستان، ژاپن و یمن همگروه است.