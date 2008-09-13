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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

اعلام نتایج شورایاری های محلات تهران به فردا موکول شد

اعلام نتایج شورایاری های محلات تهران به فردا موکول شد

بنابر اعلام ستاد مرکزی انتخابات شورایاری ها شهر تهران ، نتایج انتخابات سومین دوره شورایاری های محلات پایتخت فردا اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال پرشور شهروندان تهرانی از انتخابات سومین دوره تشکیل شورایاری ها که روز گذشته در سطح تعدادی از مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار شد ، شمارش آراء به طول انجامید و در نهایت قرار است نتایج انتخابات فردا اعلام شود.

قرار است احمد مسجدجامعی ، رئیس هیئت نظارت بر سومین دوره شورایاران محلات تهران فردا نتایج انتخابات را اعلام کند.

روز گذشته انتخابات شورایاری ها در 300 محله شهر تهران برگزار شد و شهروندان مناطق 9، 11، 14، 19 و 22 نیز که شامل 73 محله می ‌شود ، پنج ‌شنبه هفته آینده (28 شهریور ماه جاری) پای صندوق‌های رای می‌روند.

کد مطلب 748877

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