موافقت ابومازن با چشم پوشی از حق بازگشت آوارگان و قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری" القنات" و روزنامه "الشرق" قطر ، به گفته این منابع، این توافق پیش از پایان سال جاری میلادی و شاید پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امضا خواهد شد تا فرصتهای پیروزی جان مک کین نامزد جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد.



مهمترین این بندها عبارتند از :



اول: کوتاه آمدن از حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود که سال 1948 میلادی توسط اشغالگران قدس از آن رانده شدند.



این منابع تاکید می کنند بر خلاف اظهارات احمد قریع رئیس تیم مذاکره کننده تشکیلات خودگردان که از دست نیافتن به توافق با اسرائیل سخن گفته است، تا از واکنشهای احتمالی فلسطینی ها جلوگیری کند؛ ابومازن با پیشنهاد قدیمی صهیونیستها مبنی بر بازگشت تنها پانزده تا بیست هزار آواره فلسطینی موافقت کرده است آن هم به شرطی که بازگشت این افراد در طول ده سال انجام شود و اینکه آنها حق ندارند فرزندان و نوه های خود را با خود به سرزمین اصلی برگردانند.





از قول ابومازن در جلسات پشت درهای بسته نقل شده است :" اگر خواهان دولت فلسطینی هستید؛ باید حق بازگشت را فراموش کنید."



دوم : مسئله مرزها، رژیم اشغالگر خواهان حفظ پنج درصد اراضی کرانه باختری است و ابومازن هم با چشم پوشی از حدود دو درصد اراضی کرانه باختری و باقی ماندن شهرکهای بزرگ صهیونیست نشین در کرانه باختری در مقابل دستیابی به اراضی جایگزین در صحرای نقب(در جنوب فلسطین اشغالی) و نوار غزه موافقت کرده است.



سوم : مهمترین و خطرناک ترین بند این توافق، مسئله قدس اشغالی است که ایهود باراک وزیر جنگ رژیم اسرائیل اساسا با بررسی این مسئله مخالفت کرده است در حالی که ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم با تشکیل پایتخت فلسطین در برخی مناطق قدس شرقی موافقت کرده است که مذاکرات میان طرفین درباره این بخشها و مساحت پایتخت آتی فلسطین ادامه دارد.



منابع الشرق اضافه می کنند که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه، برای دستیابی به ساختار شناور درباره مناطق عربی و اماکن دینی به گونه ای که اجازه دستیابی به توافق چارچوبی قابل قبول پیش از سال جاری میلادی را بدهد، بر طرفین فشار آورده است.

از سوی دیگر این منابع فاش کردند : ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قصد ترک کرسی ریاست تشکیلات را با وجود پایان یافتن مدت آن در نهم ژانویه آتی ندارد(20 دی) ندارد که این مسئله با موافقت سران برخی کشورهای عربی روبرو شده است.

به گفته این منابع، تمام سران عرب که ابومازن با آنها در سفر اخیر به چند کشور عربی دیدار کرده بود، حمایت خود را از ابومازن برای ادامه ریاست بر تشکیلات خودگردان فلسطین با وجود پایان یافتن مدت آن در نهم ژانویه(20 دی) اعلام کرده اند و ابومازن نیز با اطمینان از حمایت سران عرب برای جلوگیری از پیروزی گروههای اسلامی در انتخابات آتی، به ریاست بر تشکیلات خودگردان ادامه می دهد.