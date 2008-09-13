به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد برابر با بیانیه برگزارکنندگان جشنواره فیلم هلند، هائر این جایزه افتخاری را به خاطر دستاوردهای هنری و تعهد خود نسبت به تشویق فیلمسازان جوان از طریق ابتکارهایی مانند کمپانی فیلم روتگر هائر دریافت میکند.
هائر 64 ساله در دهه 1970 با بازی در چند فیلم پل ورهوفن در هلند به شهرت رسید که "سرباز نارنجی" از آن جمله بود. او همان سالها وارد عرصه سینمای بینالمللی شد و از معروفترین نقشهایش میتوان روباتی نامتعارف و حساس در تریلر افسانهای علمی "بلید رانر" به کارگردانی ریدلی اسکات را نام برد.
"تعطیلات آسترمن" سام پکینپا، Ladyhawke با بازی میشل فایفر و "افسانه الکلی مقدس" ارمانو اولمی از دیگر فیلمهای مهم هائر است. جرج اسلایزر کارگردان و تهیهکننده هلندی نیز 27 سپتامبر در جشنواره فیلم هلند درباره کارآیی سینما سخنرانی میکند.
او بیشتر برای تریلر Spoorloos تولید سال 1988 شهرت دارد که بعدها در 1992 با فیلم "ناپدید شدن" آن را بازسازی کرد. برنامه سخنرانی اسلایزر با حمایت مالی نشریه ورایتی برگزار میشود.
بیست و هشتمین جشنواره فیلم هلند 24 سپتامبر (سوم مهر) تا سوم اکتبر (12 مهر) برگزار میشود.
نظر شما